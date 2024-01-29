Оверчук сообщил, что рост ВВП в ЕАЭС в 2024 году прогнозируется на уровне более 2,5%

Вице-премьер РФ отметил, что такой прогноз основан на том, что "одновременно сошлось много факторов"

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Рост ВВП в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в 2024 году прогнозируется на уровне более 2,5%. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук в интервью журналу "Эксперт", которое было опубликовано в первом номере издания в 2024 году.

"В 2022 году ВВП Армении вырос на 12,6%, а Киргизии - на 6,3%. Хорошая динамика ВВП во всей пятерке стран в 2023 году. Прогноз на 2024 год тоже оптимистичный - свыше 2,5% для всего союза", - сказал он. Поясняя такой результат, Оверчук отметил, что "одновременно сошлось много факторов, сработал и накопленный эффект от тех мер и решений, которые принимались в ЕАЭС на протяжении всех лет его существования", поэтому "неправильно говорить только о влиянии релокации и параллельного импорта". "Отсутствие таможенных и иных барьеров, общий рынок труда способствуют раскрытию инвестиционного потенциала Армении, Казахстана и Киргизии, - указал он. - На развитие Белоруссии, помимо ЕАЭС, влияет и ее членство в Союзном государстве, где реализуется более глубокая модель интеграционного взаимодействия, которая позволяет нашим двум странам вместе развиваться и адекватно реагировать на возникающие вызовы".

Говоря об уехавших, Оверчук указал, что "многие уже вернулись домой, и оценить их влияние на экономики этих стран достаточно сложно". "Например, за 2021-2022 годы было зафиксировано пятикратное увеличение переводов из России в Армению - с $867 млн до $4385 млн, однако причинами открытия там счетов было в том числе получение доступа к международным платежным системам", - констатировал он.

За 2021-2022 годы также существенно возросли денежные перечисления в Киргизию - с $2 131 млн до $3 168 млн, рассказал Оверчук. Существенный вклад в рост этих объемов, по словам вице-премьера, внесли переводы трудовых мигрантов, а не только релокантов. "Причина тому - формирование более привлекательных условий труда в России. Это подтверждается ростом числа трудовых мигрантов, - пояснил он. - Например, за 2021-2022 годы число трудовых мигрантов из Киргизии выросло на 11% - с 884 тыс. до 978 тыс. человек. Все это указывает на то, что наша интеграционная модель работает".