В 2023 году на площадках "Технополис Москва" запустили 35 новых производств

Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что лидером по запуску новых производственных объектов стал индустриальный парк "Руднево"

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Особая экономическая зона "Технополис Москва" по итогам 2023 года укрепила свой статус флагмана новой столичной промышленности, она стала площадкой сразу для 35 новых производств. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.

"По итогам прошлого года особая экономическая зона "Технополис Москва" упрочила свой статус флагмана новой столичной промышленности - на ее площадках было запущено сразу 35 новых производств, на 30 % больше, чем годом ранее. Соответственно их общее число перевалило за 200 - а это свыше 16,3 тыс. высокотехнологичных рабочих мест", - написал Собянин.

Он отметил, что лидером по запуску новых производственных объектов стал индустриальный парк "Руднево". Мэр уточнил, что "Руднево" стало площадкой для "Нюкон Энерджи", которая запустила производство конденсаторов, "ВИП Камилла", производящей абсорбирующее белье медицинского назначения, и других предприятий. "Компания BFS запустила в "Руднево" современное производство банкоматов, работающих на базе отечественных микропроцессоров "Эльбрус". Кроме того, "Руднево" стал базовой площадкой для размещения Федерального центра беспилотных авиационных систем, который запустили в 2023 году по поручению президента Владимира Владимировича Путина", - говорится в сообщении.

Собянин добавил, что работа производств нацелена на импортозамещение и создание продукции, не имеющей отечественных аналогов.