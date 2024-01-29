Крупный производитель масла вложит 14 млрд рублей в создание элеватора и завода на Алтае

По словам губернатора Виктора Томенко, группа компаний "Благо" намерена реализовать проект не позже 2030 года

БАРНАУЛ, 29 января. /ТАСС/. Группа компаний "Благо", один из крупнейших производителей подсолнечного масла в России, инвестирует 14 млрд рублей в строительство элеваторного комплекса и завода по переработке сельскохозяйственных культур в городе Рубцовске Алтайского края. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Виктор Томенко.

"Подписали с генеральным директором компании ООО "Благо Инвест" Дмитрием Валерьевичем Фосманом соглашение о сотрудничестве для реализации крупного инвестпроекта - организацией нового производства в Рубцовске, в южной столице нашего края. Объем вложений на сегодняшний день оценивается в сумму более 14 миллиардов рублей", - написал Томенко.

На юге края планируется построить элеватор на 120-130 тыс. тонн зерна, а также мультикультурный завод по переработке мощностью около 2 тыс. тонн в сутки - в первую очередь с расчетом на подсолнечник и рапс.

"Это уже третья производственная площадка в нашем крае, помимо Барнаула и Бийска, которой займется группа компаний "Благо". Уже сейчас на заводах группы работает около 700 человек, а в Рубцовске планируется создать еще около 360 рабочих мест. Согласно плану, полностью реализовать проект компания намерена не позже 2030 года", - добавил губернатор.

Как отметил глава региона, продукция компании востребована и по всей России, и за рубежом. Объемы переработки и экспорта увеличились за последние пять лет в несколько раз. "С учетом качества продукции аграриев в нашем крае и выгодного географического положения Алтая, уверен, что новый проект в Рубцовске, как и уже действующие, будет востребован. А со стороны органов власти мы обеспечим группе компаний необходимую поддержку", - резюмировал он.