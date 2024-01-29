Россияне лидируют по числу туристов, въехавших в Монголию за 2023 год

Они составили 38,6% от 594 тыс. иностранных туристов, заявили в Национальном комитете статистики

УЛАН-БАТОР, 29 января. /ТАСС/. Россия занимает первое место среди стран, из которых в Монголию в 2023 году приезжали туристы. Об этом сообщил Национальный комитет статистики.

"Число зарубежных туристов в Монголии в прошлом году составило 594 тыс. Это на 307,7 тыс., или в 2,1 раза, больше, чем в 2022 году. Россияне составили 38,6% от общего числа иностранных туристов, значительно опередив представителей Южной Кореи и Китая", - говорится в сообщении статистического ведомства.

По его информации, всего в 2023 году в Монголию въехали 644,1 тыс. иностранцев, что на 343,5 тыс., или в 2,1 раза, больше, чем в предыдущем году. Из них 34,2% составили граждане РФ, 22% - Южной Кореи, 21,7% - КНР.

При этом российские туристы, в отличие от других иностранцев в Монголии, любят путешествовать по стране на своих машинах, предпочитают активный отдых с семьями и небольшими группами.

Многие граждане РФ выбирают Монголию как транзитную страну для вылетов в страны Юго-Восточной Азии. Жители российского Дальнего Востока и Сибири также часто летают через Улан-Батор в Турцию и Германию.