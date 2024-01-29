В Думу внесли проект об отмене пошлины за безвозмездно переданную технику в зону СВО

По словам главы рабочей группы Андрея Турчака, речь идет о транспортных средствах, которые отдают Народному фронту для гуманитарных миссий и нужд бойцов по договорам пожертвования

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Члены рабочей группы по вопросам спецоперации (СВО) внесли в Госдуму законопроект об отмене госпошлины за регистрацию безвозмездно переданной техники в зону СВО. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава рабочей группы Андрей Турчак.

Изменения коснутся Налогового кодекса РФ.

"Речь идет об автомобилях, маломерных судах и других транспортных средствах, которые передаются Народному фронту для гуманитарных миссий и нужд наших бойцов по договорам пожертвования. И коллеги из Народного фронта тратят серьезные деньги для того, чтобы поставить всю эту технику на учет", - написал Турчак.

Он добавил, что когда поправки в Налоговый кодекс вступят в силу, процесс регистрации для такого транспорта станет бесплатным. "Это касается регистрации, выдачи госномеров, ПТС, свидетельства о праве собственности и ряда других документов", - заключил он.

Летом 2023 года правительство РФ обязало госкомпании перед списанием своего имущества направлять информацию в Народный фронт - техника, которая будет признана пригодной для работы, отправится для использования на территории Донбасса и Новороссии.