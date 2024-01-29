"Русгидро" определит к 2025 году стоимость двух противопаводковых ГЭС на Дальнем Востоке

Член правления компании Роман Бердников отметил, что в настоящее время началось проектирование

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. "Русгидро" в настоящее время занимается проектированием двух противопаводковых гидроэлектростанций на Дальнем Востоке - Нижне-Зейской ГЭС и Селемджинской ГЭС, стоимость станций будет определена по итогам проектирования - ориентировочно к 2025 году. Об этом журналистам в кулуарах Дня энергетики в рамках Международной выставки-форума "Россия" сообщил член правления компании Роман Бердников.

"Мы сейчас начали проектирование, окончательная [оценка] стоимости станций будет по итогам проектирования. Пока расчеты сделаны на основании аналогов. Два года будет проектирование. Мы сейчас в рамках инвестпрограммы только проектирование заложили, дальше надо будет определяться с источниками финансирования. Думаю, что к 2025 году мы будем понимать, сколько они [станции] будут стоить", - сказал он.

"Русгидро" и правительство Амурской области в ходе Восточного экономического форума в сентябре 2023 года подписали соглашение о строительстве противопаводковых гидроэлектростанций в бассейне реки Амур - Нижне-Зейской ГЭС и Селемджинской ГЭС. Согласно предварительным проектным проработкам, мощность Нижне-Зейской ГЭС составит 400 МВт, среднегодовая выработка электроэнергии - 2 130 млн кВт⋅ч, Селемджинской ГЭС - 100 МВт и 470 млн кВт⋅ч соответственно.

В 2021 году президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос строительства объектов гидрогенерации в бассейне реки Амур, в том числе на реках Ниман и Селемджа, в рамках развития энергетического сектора Дальнего Востока и снижения риска наводнений.

"Русгидро" - крупнейшая по установленной мощности российская энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, составляет 38,4 ГВт.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.