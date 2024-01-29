ЦБ РФ выпускает посвященную ХМАО-Югре памятную монету

Она входит в серию "Российская Федерация"

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Банк России 29 января 2024 года выпускает в обращение памятную монету из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей, посвященную Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре. Об этом сообщается в пресс-релизе ЦБ. Монета входит в серию "Российская Федерация".

Монета комбинированная, состоит из диска и внешнего кольца, имеет форму круга диаметром 27 мм. Тираж - 1 млн.

На оборотной стороне расположено рельефное изображение герба ХМАО-Югры, на кольце по окружности имеются надписи: в верхней части - "Российская Федерация", в нижней части - "Ханты-Мансийский автономный округ - Югра".

На лицевой стороне монеты на кольце по окружности расположены надписи: в верхней части - "Банк России", в нижней части - "2024". В нижней части находится товарный знак Московского монетного двора.

Эта монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, напомнили в регуляторе.

Как сообщила губернатор Югры Наталья Комарова в Telegram-канале, монета выпущена в преддверии юбилея - 95-летия со дня образования региона в 2025 году. "Югра в третий раз участвует в проекте Банка России. В 2003 году были выпущены серебряная и золотая монеты в честь проведения Чемпионата мира по биатлону, в 2010-м - серебряная, посвященная 39-й Всемирной шахматной Олимпиаде. В этом году памятная монета с символом нашего региона посвящена вкладу югорчан в развитие страны", - отметила Комарова.