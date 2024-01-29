Патрушев заявил о необходимости комплексного решения проблемы дефицита инженеров для ОПК

По словам секретаря Совбеза, проблему нужно решать комплексно, с участием государства и предприятий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 января. /ТАСС/. Необходимо комплексно решать проблему дефицита инженерных кадров для оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России и других отраслей экономики страны, с участием государства и промышленных предприятий, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Он выступил в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете (СПбГМТУ, неофициально - Корабелка) на совещании по подготовке инженерных кадров для высокотехнологичных отраслей промышленности. Патрушев напомнил, что ранее президент РФ Владимир Путин посетил СПбГМТУ, осмотрел и ознакомился с его работой, а также перспективами дальнейшего развития университета.

"По результатам осмотра глава государства еще раз подчеркнул необходимость достижения научного, технологического и кадрового суверенитета", - сказал Патрушев. "Подготовка инженерных кадров как в интересах оборонно-промышленного комплекса, так и в интересах других отраслей экономики приобретает особо важное значение. В настоящее время остро стоит вопрос дефицита инженерных кадров. Данную проблему необходимо решать комплексно, с участием государства и предприятий", - отметил секретарь Совбеза.

На совещание вынесены вопросы повышения качества подготовки инженерных кадров на примере Корабелки, промежуточные итоги выполнения указаний президента РФ о повышении качества подготовки инженерных кадров для высокотехнологичных отраслей промышленности России, а также вопросы синхронизации и объединения целей и задач инновационных научно-технологических центров "Приморская долина" и "Невская дельта".