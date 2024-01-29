МСП приграничных регионов получит спецлимит "зонтичных" поручительств с покрытием риска

По словам гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича, возможности поручительств позволяют "оперативно корректировать приоритеты и направлять поддержку туда, где она особенно нужна"

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Компании малого и среднего предпринимательства (МСП) на приграничных территориях и в Крыму получат в первом полугодии 2024 года не менее 20 млрд рублей под спецлимит "зонтичных" поручительств. Об этом говорится в сообщении Корпорации МСП.

"Корпорация МСП предоставила специальный лимит "зонтичных" поручительств с повышенным уровнем покрытия риска для кредитования МСП приграничных территорий, Крыма и Севастополя. Поручительства помогут местному малому и среднему бизнесу привлечь не менее 20 млрд рублей кредитов", - отмечается в сообщении.

В Корпорации пояснили, что в первом полугодии 2024 года лимит по "зонтичным" поручительствам для приграничных территорий составит 6 млрд рублей, для Крыма и Севастополя - 4 млрд рублей. С учетом того, что поручительства покрывают до 50% суммы кредита, МСП под них смогут привлечь не менее 12 млрд и 8 млрд рублей соответственно.

"Сегодня в этих регионах, в том числе и в Белгородской области, наблюдается снижение темпов кредитования МСП. При этом от самих предпринимателей поступают запросы на привлечение средств в бизнес, его развитие. Предприятия работают, функционируют производства, промышленность, есть спрос населения на услуги малого и среднего бизнеса. Важно все это поддерживать, стимулировать работу и развитие, - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. - Возможности "зонтичных" поручительств позволяют нам с учетом запросов правительства РФ, бизнеса и банковского сектора оперативно корректировать приоритеты и направлять поддержку туда, где она особенно нужна".

Помимо представителей МСП Белгородской области, воспользоваться "территориальными зонтичными поручительствами" для получения кредитов сможет малый и средний бизнес в Брянской, Воронежской, Курской и Ростовская областях, Крыму и Севастополе. Банками - партнерами Корпорации МСП в этих регионах выступают РНКБ, Промсвязьбанк, Сбербанк, Генбанк, ВТБ, МСП банк и Альфа-банк.

О "зонтичных" поручительствах

"Зонтичные" поручительства Корпорации МСП покрывают до 50% от суммы банковского кредита и позволяют получить его предпринимателю даже при отсутствии необходимого залога. Сумма одного поручительства может достигать 1 млрд рублей при сроке до 15 лет.

"Зонтичный" механизм можно использовать при обеспечении по кредитам малого и среднего бизнеса на инвестиционные цели, для пополнения оборотных средств, развития предприятия или рефинансирования кредита.

Механизм "зонтичных" поручительств был запущен по поручению президента в 2021 году и реализуется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".