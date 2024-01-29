В ЕАЭС намерены совместно бороться с засильем "серых" сертификатов на продукцию

В Казахстане в 2022 году отменили действие выданных в других странах 200 "серых" сертификатов

АСТАНА, 29 января. /ТАСС/. Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) планируют совместными усилиями противодействовать засилью поддельных сертификатов, которое ведет к росту контрафактной продукции. Об этом сообщила пресс-служба правительства Казахстана по итогам первого в 2024 году заседания совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

"На пространстве ЕАЭС остро стоит проблема засилья "серых" сертификатов. Документы об оценке соответствия зачастую выдаются с нарушениями процедур или без проведения испытаний, что создает серьезные предпосылки для увеличения контрафактной продукции и негативного влияния на здоровье людей. В 2022 году в Казахстане было отменено действие выданных в других странах 200 "серых" сертификатов, в 2023-м - уже 300", - говорится в сообщении.

Принимая во внимание масштабы и угрозу от создавшейся ситуации, страны - участницы ЕАЭС согласились с необходимостью принятия совместных системных мер. "По итогам обсуждения Совет ЕЭК поручил направить на рассмотрение комиссии сведения о приостановленных сертификатах за 2023 год, выданных на территории Евразийского экономического союза. Для анализа сведений и выработки предложений будет создана рабочая группа высокого уровня. Предложения представят на заседании Совета ЕЭК в мае 2024 года", - указали в пресс-службе.

По ее данным, Киргизия в ходе заседания не поддержала вопрос продления до конца 2024 года срока действия тарифной льготы на тростниковый сахар-сырец для Казахстана в объеме 300 тыс. тонн. "При этом основные производители сахара в ЕАЭС (РФ и Белоруссия) казахстанский запрос поддержали. Вопрос рассмотрят на уровне глав правительств стран ЕАЭС в начале февраля", - отметили в правительстве Казахстана.

Кроме того, в числе принятых решений заседания Совета ЕЭК - утверждение плана мероприятий по применению в рамках ЕАЭС единых мер по защите информации, содержащейся в навигационной пломбе. Документ включает комплекс шагов до 2027 года, среди которых разработка общей модели угроз и действий потенциального нарушителя, безопасности информации, а также определение алгоритмов в области криптографической защиты и технических решений.

Соглашение о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок вступило в силу в 2023 году. "Пломба обеспечивает контроль целостности перевозок товаров автомобильным и железнодорожным транспортом. Механизм является одним из элементов единой системы таможенного транзита в Евразийском экономическом союзе", - пояснили в пресс-службе.