"Сибур" в 2023 году увеличил продажи на рынке РФ за счет сокращения экспорта

В частности, продажи полипропилена и полиэтилена "Сибуром" внутри страны увеличились на 11% из-за возросшего спроса со стороны российских переработчиков

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. "Сибур" в 2023 году нарастил продажи своей продукции на внутреннем рынке РФ за счет сокращения экспорта, говорится в сообщении компании. В частности, продажи полипропилена и полиэтилена "Сибуром" внутри РФ увеличились на 11% из-за возросшего спроса со стороны российских переработчиков.

"В 2023 году "Сибур" нарастил объемы продаж основных видов продукции, увеличив долю поставок на внутренний рынок до 75%. "Сибур" с 2021 года последовательно увеличивает продажи на внутреннем рынке, являющемся приоритетным для компании, за счет сокращения экспортных продаж, и продолжает стимулировать дальнейший рост локальной переработки полимеров и сокращение импорта готовых полимерных изделий", - сказано в сообщении.

В 2023 году потребление полимеров в России возросло на рекордные 10%, до 4,4 млн тонн, отмечает компания. Так, продажи полипропилена и полиэтилена "Сибура" на внутреннем рынке выросли на 11% по сравнению с 2022 годом из-за возросшего спроса со стороны российских переработчиков. Продажи БОПП-пленок увеличились на 16%, эластомеров - на 8%, продукции пластиков и оргсинтеза - на 11%.

"Так как основным сырьем для производства полимеров и эластомеров является СУГ, за последние пять лет предприятия "Сибура" увеличили его потребление в четыре раза, до более 70% от объема фракционирования, что отразилось в сокращении экспортных отгрузок данного продукта", - подчеркнули в "Сибуре".

Наибольший рост потребления полимеров в 2023 году показала транспортная отрасль. С начала 2022 года "Сибур" разработал для переработчиков из транспортной отрасли новые марки полипропилена, полиэтилена, АБС, поликарбоната и каучуков с потенциалом поставок более 90 тыс. тонн в год. Также на 7% вырос спрос на полимеры со стороны производителей товаров народного потребления на фоне возросших объемов российского производства обуви, бытовой техники и игрушек.

Спрос строительной отрасли на полимеры превысил 1,6 млн тонн в год. Кроме того, в 2023 году наблюдалось увеличение потребления полимеров в сельском хозяйстве и медицине - на 1,5% и 6% соответственно.

О компании

"Сибур" - крупнейшая вертикально интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания России, объединяющая ряд производственных площадок в различных регионах РФ.

Компания реализует продукцию потребителям в топливно-энергетическом комплексе, автомобилестроении, строительстве, производстве товаров повседневного спроса, химической и других отраслях.