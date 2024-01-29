Глава Железной дороги Молдавии подал заявление об отставке

Олег Тофилат ранее заявлял, что госпредприятие столкнулось с финансовыми трудностями после возобновления работы одесского порта и спада грузоперевозок по территории республики

КИШИНЕВ, 29 января. /ТАСС/. Глава госпредприятия "Железная дорога Молдовы" (ЖДМ) Олег Тофилат подал заявление об отставке на фоне кризисной ситуации в компании. Об этом сообщает Radio Moldova, а также местные телеканалы.

Ранее Тофилат, который руководит предприятием с 2021 года, заявлял, что ЖДМ столкнулась с финансовыми трудностями после возобновления работы одесского порта и спада грузоперевозок по территории республики. Он обвинял правительство в отсутствии поддержки и сообщил, что многие работники компании несколько месяцев не получали зарплату.

ЖДМ уже много лет находится в тяжелом финансовом положении. В 2021 году на некоторых филиалах предприятия прошли забастовки, в ходе которых трудовые коллективы блокировали железнодорожные пути.

Ситуация на короткий срок изменилась с увеличением транзита товаров между Украиной и странами ЕС по территории Молдавии. Власти республики при поддержке ЕС даже начали срочную модернизацию железнодорожных путей для наращивания товарооборота.