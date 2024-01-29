В РФ могут ввести балльную систему оценки локализации оборудования для умных домов

Замминистра промышленности и торговли Василий Шпак назвал ключевой задачей углубление локализации

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Балльную систему оценки локализации приборов умного дома могут ввести в РФ в 2024 году. Об этом сообщил замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак на пресс-конференции в ТАСС, посвященной внедрению в 2024 году национальных стандартов для умного дома.

"Политика Министерства промышленности [и торговли] в том, чтобы повышать долю собственных процессов и операций внутри страны, повышать долю добавленной стоимости на всем этапе жизненного цикла создания прибора. И как раз появление этих самых стандартов развязывает нам руки к старту этой работы. Мы планируем, что в течение 2024 года и ОКПД (Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности - прим. ТАСС) соответствующее утвердим, и необходимую балльную систему оценки "российскости" в отношении этого класса приборов по 719 постановлению правительства примем", - сказал он.

Шпак отметил, что ключевой задачей является углубление локализации, необходимо, чтобы значительная часть стоимости - и с точки зрения технологических знаний, и с точки зрения экономики - оставалась внутри страны. "Это большой серьезный рынок, и заниматься на нем просто какой-то отверточной сборкой и основную массу заработка отправлять кому-то за рубеж, кто будет поставлять части и компоненты, это неразумно, это неэффективно", - считает он.

Говоря о возможностях отечественных компаний, разрабатывающих и производящих оборудование для умных домов, Шпак отметил, что объем выпуска такой продукции уже превышает сотни тысяч штук. "Это и домофоны, и камеры, и интеллектуальные приборы учета, и электрической энергии, и других ресурсов, и объекты пассивной инфраструктуры, разнообразные СКУДы (система контроля и управления доступом - прим. ТАСС), датчики неисправностей инженерных систем и так далее. Все перечисленные элементы входят в состав базового набора устройств оборудования умного многоквартирного дома. Уже на сегодня объем производства этих изделий давно превышает сотни тысяч штук. И наша промышленность готова к масштабированию, готова к увеличению этого производства", - заявил он.

Кроме того, в России растет популярность устройств, которые являются внутриквартирными: колонок, датчиков, сенсоров, умных розеток и элементов освещения. При этом россияне активно выбирают отечественные экосистемы от "Яндекса", Сбера и VK, добавил замминистра.