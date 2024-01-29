Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия многое сделали в импортозамещении

Противникам Союзного государства не удалось поставить его участников на колени, отметил президент Белоруссии

СТРЕЛЬНА, 29 января. /ТАСС/. Минск и Москва добились хороших результатов в сфере импортозамещения. Противникам Союзного государства не удалось поставить его участников на колени, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего государственного совета Союзного государства.

"Главная задача в промышленной сфере - активизация сотрудничества в сфере импортозамещения. Здесь очень много сделано, мы многое поняли из того, что не понимали еще два года назад. Нас не удалось поставить на колени, наоборот, мы мобилизовались и сделали немало", - отметил Лукашенко.

Минск и Москва в ноябре 2022 года заключили соглашение о выделении белорусской стороне кредита на 105 млрд рублей, который будет направлен на реализацию проектов в сфере импортозамещения на фоне западных санкций. При кооперации с российской стороной проекты выполняются в Белоруссии. Вице-премьер белорусского правительства Петр Пархомчик сообщил, что к настоящему времени сторонами согласовано 27 импортозамещающих проектов. По состоянию на ноябрь минувшего года по 13 проектам уже были заключены кредитные договоры с банками, подписаны контракты на поставку оборудования. Первые пять проектов будут завершены в 2025 году.