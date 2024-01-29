На Украине начали отключать должников от электроэнергии после отмены моратория

В компании Yasno ранее сообщили, что отключения коснутся 28 тыс. должников в Киеве и 46 тыс. в Днепропетровской области, совокупный долг которых превысил $16 млн

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Имеющих задолженность по оплате за электроэнергию в Киеве и Днепропетровской области Украины начали отключать от поставок. Об этом сообщили в пресс-службе компании Yasno.

"Yasno (украинская компания, входит в национальный энергохолдинг ДТЭК - прим. ТАСС), как поставщик предоставляет заявки на отключение операторам системы распределения, которые непосредственно выполняют технические работы. Заявки предоставлены, операторы с 29 января начали проводить отключения в Киеве и Днепропетровской области", - цитирует агентство Украинские новости представителя пресс-службы.

Сколько абонентов будут отключены, в компании не указали, однако ранее в январе в Yasno сообщили, что отключения коснутся 28 тыс. должников в Киеве и 46 тыс. в Днепропетровской области, совокупный долг которых превысил $16 млн.

В конце декабря 2023 года правительство Украины отменило мораторий на прекращение оказания жилищно-коммунальных услуг населению, начисление штрафов и взыскание задолженности по таким услугам в случае неуплаты. Как сообщали местные СМИ, в первую очередь это касается отключения электроэнергии. Мораторий был введен 5 марта 2022 года.

Комментируя сложившуюся ситуацию в эфире украинского телеканала "Эспрессо", экс-министр социальной политики Украины Андрей Рева отметил, что отключения света в разгар зимы могут привести к социальному взрыву. Ответственность за возможные проблемы он возложил на премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, поскольку "энергетические компании сумели пролоббировать свои интересы в кабмине".