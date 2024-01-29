ЦБ пересмотрел надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребкредитам

Изменения вступят в силу с 1 апреля

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Банк России после решения изменить расчет полной стоимости кредита (ПСК) пересмотрел надбавки к коэффициентам риска для банков по необеспеченным потребительским кредитам в зависимости от ПСК, изменения вступят в силу с 1 апреля 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

"В связи со вступлением в силу с 21 января 2024 года изменений порядка расчета ПСК Банк России провел обследование 24 крупнейших банков на рынке розничного кредитования и пересмотрел надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам в зависимости от ПСК, - отмечается в сообщении. - Поскольку рост ПСК обусловлен изменением не риск-профиля заемщиков, а порядка расчета ПСК, для сохранения риск-чувствительности макропруденциальных надбавок Банк России с 1 апреля 2024 года вводит дополнительный интервал ПСК - 35-40% в матрице надбавок к коэффициентам риска".

В ЦБ уточнили, что в интервале ПСК от 35% до 40% надбавки к коэффициентам риска будут снижены до значений, установленных в настоящее время для интервала ПСК 30-35%. Так, надбавка составит от 1,5 до 3,4 в зависимости от показателя долговой нагрузки заемщика. При полной стоимости кредита более 40% годовых будут сохранены запретительные надбавки, которые сейчас установлены для кредитов с ПСК более 35% - 5,0. "На основе фактических данных за I квартал 2024 года будет проанализирована необходимость дополнительного пересмотра матрицы надбавок по ПСК", - добавили в регуляторе.

Результаты январского обследования банков

С 21 января 2024 года вступили в силу новые правила расчета полной стоимости кредита. Теперь в нее включаются все дополнительные расходы, которые несет заемщик при получении средств, влияющие на их выдачу и стоимость.

Новый порядок расчета ПСК на сегмент кредитов наличными, согласно результатам обследования банков, повлияет лишь умеренно, а в сегменте кредитных карт приведет к более заметному увеличению среднерыночного значения ПСК из-за включения в ПСК комиссий за снятие наличных и переводы. При этом влияние изменений будет растянуто во времени, так как новый порядок затронет в основном кредитные карты, которые выпущены после 21 января 2024 года, уточнили в ЦБ. "По оценке Банка России, доля таких кредитных карт в общем приросте задолженности по необеспеченным потребительским кредитам в первом квартале 2024 года составит 5%. При этом пересмотр ПСК затронет не все интервалы ПСК, так как банки корректируют условия по кредитным картам", - добавили в пресс-службе.