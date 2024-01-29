Из Калининградской области на переработку вывезли первую партию стекла

Ее вес составил 43,6 тыс. кг

КАЛИНИНГРАД, 29 января. /ТАСС/. Первую в истории Калининградской области партию стекла, собранного на территории региона, вывезли на переработку в Липецкую область, сообщило министерство природных ресурсов и экологии региона в своем Telegram-канале. Груз отправили получателю по паромной линии.

"Собранное ГП КО "ЕСОО" [Государственным предприятием Калининградской области "Единая система обращения с отходами"] в ходе реализации пилотного проекта стекло сформировано в товарную партию весом 43,6 тыс. кг и отправлено ООО "Планета 1990" в Липецкую область на перерабатывающий завод ООО "ЧСЗ-Липецк", - говорится в сообщении.

Перед отправкой первого вагона провели экспертизу подтверждения сведений об отходе стекла, полученных на территории ОЭЗ в Калининградской области, а также необходимые таможенные процедуры, отмечается в сообщении ведомства.

Министерство выразило благодарность руководству ООО "Планета 1990", Союзу "Калининградская торгово-промышленная палата" за качественную и всестороннюю помощь при проведении экспертизы, а ОАО "Российские железный дороги" - за предоставление вагона и его оперативную подачу на станцию для дальнейшей перевозки груза. А также Калининградскую областную таможню за проведение всех процедур в минимальные сроки.