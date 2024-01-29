Абхазия из-за неурожая экспортировала в РФ на 30% меньше мандаринов

Сбор цитрусовых продолжается, но не в таких объемах, как в ноябре и декабре

СУХУМ, 29 января. /ТАСС/. Абхазия из-за неурожая в нынешнем сезоне сократила экспорт мандаринов в РФ на 30%, ТАСС сообщили в Государственном таможенном комитете Абхазии.

Цитрусовый сезон начинается с октября и длится до конца зимы. Пик приходится на декабрь.

"С октября по 29 января из Абхазии в РФ экспортировано 25,8 тыс. тонн мандаринов, в аналогичный период прошлого года - 37,1 тыс. тонн", - сообщила начальник отдела статистики Асида Квициния.

Нынешний сезон, по информации Минсельхоза, неурожайный. Обычно, если один год урожайный, то в следующем меньше. Пока еще сбор цитрусовых продолжается, но не в таких объемах, как в ноябре и декабре.