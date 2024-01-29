Бюджет Подмосковья за 2023 год превысил уровень 2022 года на 17%

Самый высокий уровень освоения достигнут по программам "Предпринимательство Подмосковья", "Строительство объектов социальной инфраструктуры" и "Социальная защита населения Московской области"

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Бюджет Московской области за 2023 год исполнен по доходам в сумме 1 248 млрд рублей, что превышает уровень предыдущего года на 17%. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики и финансов региона.

"Консолидированный бюджет Подмосковья исполнен по доходам в сумме 1 248 млрд рублей с ростом на 17,0% к уровню 2022 года, по расходам - в сумме 1 238 млрд рублей с ростом на 9,1% к уровню 2022 года. Доходы областного бюджета исполнены в сумме 996 млрд рублей, расходы - 984 млрд рублей. Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета выросли к уровню 2022 года на 19,4% до 868 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что расходная часть бюджета Московской области формируется по программно-целевому принципу. На исполнение 19 государственных программ Подмосковья в 2023 году направлено 971 млрд рублей, или 98,6% всех расходов. По сравнению с прошлым годом финансирование государственных программ в регионе увеличилось на 74 млрд рублей. Самый высокий уровень освоения достигнут по программам "Предпринимательство Подмосковья" (99,8%), "Строительство объектов социальной инфраструктуры" (99,0%), "Социальная защита населения Московской области" (98,9%), "Архитектура и градостроительство Подмосковья" (99,8%) и "Экология и окружающая среда Подмосковья" (99,6%).

В пресс-службе добавили, что расходы бюджета на реализацию национальных проектов в 2023 году составили 158 млрд рублей, или 98% от плана. В лидеры по исполнению вышли нацпроекты "Безопасные качественные дороги", "Производительность труда", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт" - они исполнены на 100%. Почти максимальных показателей добились по "Экологии" - 99,9% по этому нацпроекту.