Оверчук: Москва и Минск вскоре подпишут соглашение о взаимном признании цифровых подписей

Вице-премьер подчеркнул, что это позволит "полностью открыть доступ к рынкам, ко всем цифровым услугам" для экономических операторов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 января. /ТАСС/. Россия в ближайшее время ожидает подписания с Белоруссией соглашения о взаимном признании электронных цифровых подписей. Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук по итогам заседания Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии.

"В самое ближайшее время мы ожидаем подписания соглашения о взаимном признании электронных цифровых подписей для экономических операторов России и Белоруссии", - отметил Оверчук.

Он подчеркнул, что это позволит "полностью открыть доступ к рынкам, ко всем цифровым услугам" для экономических операторов.