Бельгийские фермеры пригрозили блокировать Брюссель во время саммита по Украине

На заседании Еврокомиссия будет добиваться от стран ЕС выделения €50 млрд Киеву

БРЮССЕЛЬ, 29 января. /ТАСС/. Бельгийские фермеры, которые 28 января присоединились к протестам французских и германских коллег и перекрыли четыре крупных магистрали Бельгии, угрожают 1 февраля блокировать въезды в Брюссель. Об этом газете Derniere Heure сообщил представитель бельгийской Федерации молодых фермеров, которая стала главным организатором акций протеста.

"Если наши требования не будут услышаны, мы блокируем Брюссель. Это возможно уже 1 февраля", - заявил он.

В этот день в Брюсселе должен пройти внеочередной саммит ЕС, на котором Еврокомиссия будет добиваться от стран ЕС выделения €50 млрд Украине.