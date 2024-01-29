В Тюмени запустили производство импортозамещенных установок для сферы нефтедобычи

В планах выпускать до четырех установок в год

ТАСС, 29 января. Серийное производство установок для повышения эффективности нефтеотдачи пластов запустили в Тюмени. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Сегодня в Тюмени мы дали старт серийному производству уникальных установок, без которых невозможно добывать углеводороды на сложных месторождениях. После введенных ограничений такие машины для российских заказчиков оказались недоступными", - написал глава региона.

Он пояснил, что блендер для повышения эффективности нефтеотдачи пластов позволяет практически вдвое экономить на материале, который нефтяники закачивают в пласт. "Это играет решающую роль, когда месторождение находится далеко от основных дорог. Сокращаются издержки на подвоз материалов и сроки, необходимые для запуска скважины в работу. Меньше чем за год в Тюмени специалисты российского подразделения компании "Шлюмберже" разработали полностью отечественную технологию", - отметил Моор.

Благодаря запуску производства на Тюменском опытно-экспериментальном заводе геофизического машиностроения создано дополнительно 50 рабочих мест, затраты на реализацию проекта за три года составили около 400 млн рублей. В Тюмени планируется производить до четырех установок в год.