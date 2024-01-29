Росатом провел операцию по отправке груза для АЭС "Аккую" по замерзшей Неве

Чтобы впервые в истории отправить оборудование для АЭС по Неве зимой, в городе развели мосты

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Росатом провел уникальную операцию по отправке оборудования из Санкт-Петербурга на стройплощадку АЭС "Аккую" в Турции, сообщает пресс-служба госкорпорации.

Два горизонтальных сепаратора-пароперегревателя для первого энергоблока АЭС "Аккую", которая строится в Турции, прошли в ночь на понедельник по замерзшей Неве в сопровождении трех ледоколов и двух буксиров. Чтобы впервые в истории отправить оборудование для АЭС по Неве зимой, в городе развели мосты, что является редкостью для этого времени года, подчеркивается в сообщении.

Сложная логистическая операция была разработана и реализована из-за того, что на Неве установился прочный лед. Маршрут пролегал вдоль ключевых исторических объектов Санкт-Петербурга: Смольного, Эрмитажа, Петропавловской крепости. Караван проходил под Володарским мостом, мостом Александра Невского, Большеохтинским мостом, Литейным мостом, Троицким, Дворцовым и Благовещенским мостами. На всем пути движения водные транспортные средства с крупногабаритным оборудованием сопровождались службами специального реагирования. Из морского порта Санкт-Петербурга оборудование будет доставлено на стройплощадку в Турцию. Общий вес транспортируемого оборудования - 640 тонн. Длина одного изделия - 22,3 м, наружный диаметр - 4,5 м.

Сепараторы-пароперегреватели для первого энергоблока АЭС "Аккую" впервые в отечественной практике изготовлены в горизонтальном исполнении. Такая модификация позволяет обеспечить оптимальную работу при использовании на АЭС самых современных тихоходных турбин и использовать два подобных аппарата, вместо четырех в обычной компоновке. Кроме того, российские машиностроители почти в два раза снизили металлоемкость производства пароперегревателей при общем повышении их эффективности, надежности и экономичности. Таким образом, российские атомщики на практике подтверждают высокий уровень технологического развития, серьезный экспортный потенциал своей продукции и лидерство страны в развитии мировой атомной энергетики, отмечается в сообщении.

АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция в Турции, сооружается по российскому дизайну. Проект включает четыре энергоблока суммарной мощностью 4 800 МВт с реакторами ВВЭР поколения III+, соответствующих всем современным требованиям мирового ядерного сообщества. Впервые в мировой атомной отрасли строительство АЭС "Аккую" идет по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").