Рестораны выведут из-под действия норм о "наливайках"

Среди поправок, представленных ко второму чтению законопроекта, также предлагаются нормы по продлении переходного периода в сфере регулирования розничной продажи алкоголя и розничной продажи алкоголя при оказании услуг общественного питания для Донбасса и Новороссии

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Действие норм законопроекта, касающихся права регионов ограничивать время работы так называемых "наливаек", не будет касаться ресторанов. Это следует из текста поправок, подготовленных ко второму чтению законопроекта (есть в распоряжении ТАСС).

"Субъекты Российской Федерации вправе устанавливать ограничение времени розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях, по основаниям, на условиях (включая места расположения общественного питания и в порядке, которые установлены законами субъектов Российской Федерации", - говорится в тексте поправки.

Законопроект о праве властей регионов запрещать "наливайки" был принят Госдумой в первом чтении 5 декабря. Документ был инициирован группой депутатов и сенаторов, среди которых глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин и первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков. Согласно законопроекту, субъекты РФ, в частности, получат право ограничения времени розничной продажи алкогольной продукции в "наливайках". Законами субъектов РФ могут быть введены требования о возможности розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания только в ресторанах, барах, кафе и буфетах. В ходе обсуждения проекта в первом чтении замглавы Минфина Алексей Сазанов предложил на законодательном уровне отделить понятие "наливайка" от ресторанов, чтобы не ставить их "под одну гребенку".

Также среди поправок, представленных ко второму чтению законопроекта, предлагаются нормы по продлении переходного периода в сфере регулирования розничной продажи алкоголя и розничной продажи алкоголя при оказании услуг общественного питания для Донбасса и Новороссии: юрлица и ИП из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей не будут привлекаться к ответственности за нарушения установленного порядка учета объема производства, оборота и (или) использования этилового спирта и алкогольной продукции, а также за отсутствие фиксации этого объема в ЕГАИС, до 1 января 2025 года.

Согласно решению Совета Думы, законопроект о наливайках будет рассмотрен во втором чтении на заседании Госдумы 31 января.