Армянская авиакомпания Fly Arna приостановила полеты

В компании сообщили, что это связано с операционными изменениями

ЕРЕВАН, 29 января. /ТАСС/. Авиаперевозчик Армении Fly Arna приостановил полеты в связи с операционными изменениями. Об этом сообщила авиакомпания.

"Полеты авиакомпании Fly Arna в данный момент приостановлены, что связано с проводимыми операционными изменениями. Авиакомпания работает над скорейшим возобновлением услуг и обслуживания своих пассажиров", - говорится в сообщении.

Fly Arna основана в сентябре 2021 года. Ее учредили базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах авиакомпания Air Arabia и Фонд государственных интересов Армении. Авиакомпания выполняла рейсы в Россию.