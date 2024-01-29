Около 800 тыс. жителей ЛНР стали клиентами ПСБ

В регионе работают 144 отделения банка

ЛУГАНСК, 29 января. /ТАСС/. Около 800 тыс. жителей Луганской Народной Республики стали клиентами ПСБ, сообщил председатель банка Петр Фрадков.

"У нас сейчас около 800 [тыс.] клиентов - физических лиц, более 23 тыс. клиентов малого и среднего бизнеса", - сказал Фрадков во время посещения парка имени Щорса в Луганске, восстановленного в декабре 2023 года при поддержке ПСБ.

Фрадков сообщил, что сейчас в регионе работают 144 отделения банка - до конца года их число вырастет до 170.

В свою очередь, глава ЛНР Леонид Пасечник, посетивший вместе с Фрадковым парк имени Щорса, отметил, что после реконструкции ПСБ "вдохнул новую жизнь" в общественное пространство. "Восстановлена подземная коммуникация. Построено новое здание, где изучаются правила дорожного движения нашими ребятами, где они учатся оказывать первую медицинскую помощь. На самом деле очень, очень важные слова огромной благодарности ПСБ, всем сотрудникам, всем представителям за такой подарок", - сказал он.

В парке Щорса Пасечник и Фрадков совместно с замминистра финансов России Алексеем Моисеевым и зампредом Банка России Сергеем Беловым возложили цветы к мемориалу "Погибшим детям Луганщины", после чего приняли участие в рабочей встрече. По словам Пасечника, на встрече с руководством ПСБ "подвели итоги сотрудничества за 2023 год" и обсудили планы работы в 2024 году.

Открытие парка имени Щорса после восстановления при поддержке ПСБ состоялось 25 декабря 2023 года. Изначально обустроенный как автогородок, он был открыт в Луганске в 1980 году. В 1990-е годы парк пришел в запустение и с тех пор не восстанавливался. ПСБ начал реконструкцию общественного пространства в августе 2023 года.

При восстановлении парка ПСБ сохранил его историческую концепцию, восстановив и дополнив детский городок юного инспектора и фонтаны. В общественном пространстве также установлены детские и спортивные площадки, столы для настольного тенниса и шахмат, оборудован скейт-парк, возведено кафе, благоустроены прогулочные аллеи.