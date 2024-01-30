ГД обсудит проект о совершенствовании ликвидационных процедур для финорганизаций

Законопроект направлен на урегулирование случаев, когда учредители или третьи лица заявляют о готовности погасить кредиторскую задолженность предприятия, а затем намереваются приобрести право собственности на ее имущество

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании обсудят законопроект о совершенствовании ликвидационных процедур в отношении финансовых организаций, а также проект о регулировании правовых отношений в инжиниринговой деятельности и услуг в области промышленного дизайна.

Законопроект о более эффективной ликвидации финансовых организаций будет рассмотрен в первом чтении. Документ инициирован членом комитета Госдумы по бюджету и налогам Владиславом Резником. Законопроект направлен на урегулирование случаев, когда учредители финансовой организации или третьи лица заявляют о готовности погасить ее кредиторскую задолженность, а затем намереваются приобрести право собственности на ее имущество.

Как пояснял ранее глава комитета по собственности, имущественным и земельным отношениям Сергей Гаврилов, для страховых организаций и негосударственных пенсионных фондов законопроект установит правовые нормы, уже действующие в отношении кредитных организаций.

Учредитель или третье лицо смогут теперь подать заявление о намерении удовлетворить требования кредиторов после закрытия реестра таких требований. В заявлении предлагается указывать срок погашения, который не должен превышать один год. Если такой срок будет меньше трех месяцев, то соответствующее заявление должен принимать арбитражный управляющий, а процедуру продажи имущества следует приостановить. Если срок составляет более трех месяцев, то такое заявление подлежит рассмотрению арбитражным судом. При этом процедура банкротства финансовой организации продолжается до момента предоставления заявителем денег для погашения обязательств финансовой организации, включая продажу ее имущества на торгах.

Также депутаты рассмотрят в первом чтении правительственный законопроект о регулировании правовых отношений в инжиниринговой деятельности и услуг в области промышленного дизайна. Документ должен наделить кабмин РФ полномочиями по определению критериев и формированию открытого реестра участников инжиниринговой деятельности.