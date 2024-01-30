Минтранс Белоруссии сообщил о росте перевозок грузов по ж/д к портам РФ в 2,3 раза

Всего задействовано 20 портов, уточнил глава министерства Алексей Ляхнович

МИНСК, 30 января. /ТАСС/. Перевозки белорусских грузов железнодорожным транспортом в направлении российских портов в 2023 году выросли в 2,3 раза. Об этом сообщил министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Ляхнович.

"В 2023 году мы значительно нарастили объем перевозок белорусских грузов железнодорожным транспортом в направлении портов России - рост составил 2,3 раза к уровню 2022 года. Задействовано 20 портов. Основной объем переваливается через порты северо-запада России", - приводит пресс-служба Минтранса слова министра, сказанные в ходе состоявшегося в понедельник в Стрельне Высшего государственного совета Союзного государства Белоруссии и России.

В начале октября 2023 года глава Минтранса Белоруссии сообщил, что объем перевалки белорусских экспортных грузов в портах России за восемь месяцев составил более 8,5 млн тонн против около 6,1 млн тонн годом ранее.

Ранее первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков сообщил, что в первом полугодии 2023 года перевалка белорусских грузов через российские порты выросла в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По его словам, результаты начатой в апреле прошлого года работы по организации перевалки белорусского калия через морские порты северо-запада и юга России позволяют располагать портовыми мощностями для перевалки примерно 1 млн тонн продукции в месяц или 12 млн тонн в год. Посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой заявлял, что "задача максимум, которая поставлена президентами [Белоруссии и России Александром Лукашенко и Владимиром Путиным]", состоит в том, чтобы в 2023 году обеспечить перевалку через российские порты белорусских грузов в объеме, равном перевалке через порты Прибалтики до введения европейских санкций против Минска. По словам дипломата, "на максимальном уровне это 17-18 млн тонн".

Ранее Литва и Латвия в рамках санкций Запада прекратили транзит белорусских грузов. Минск и Москва подписали два базовых соглашения - о перевалке нефтепродуктов и внешнеторговых грузов, это в первую очередь калийные, азотные удобрения, продукция металлургии и деревообработки. В Минске сообщали, что для обработки белорусского экспортного груза в настоящее время задействовано около 20 российских портов. Белоруссия рассматривает возможность строительства собственного порта под Санкт-Петербургом, а также строительство или аренду портовых мощностей в Мурманской области.