Toyota остановит шесть производственных линий из-за фальсификации данных о двигателях

Работа будет приостановлена до 1 февраля, сообщает телеканал NHK

ТОКИО, 30 января. /ТАСС/. Ведущий японский автомобильный концерн Toyota Motor принял решение временно остановить работу шести производственных линий на четырех расположенных в Японии заводах в связи с фальсификацией данных о мощности дизельных двигателей со стороны ее подрядчика Toyota Industries Corporation. Об этом сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что остановка производства продлится до 1 февраля.

Ранее концерн принял решение приостановить поставки нескольких дизельных двигателей и 10 моделей, которыми они оснащаются. Среди них такие популярные модели, как внедорожник Land Cruiser 300 и пикап Hilux.

Министерство государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии также объявило, что проведет проверку на заводе Toyota Industries в связи с выявленными нарушениями.

В прошлом году дочерняя компания Toyota - Daihatsu - оказалась в центре скандала с фальсификацией данных краш-тестов и другими нарушениями, связанными с безопасностью эксплуатации автомобилей. Она нашла более 170 нарушений, которые охватывают десятки моделей, продающихся в том числе под брендом материнской компании Toyota. В результате было решено приостановить поставки в Японии и за рубежом всех авто Daihatsu, включая продаваемые под брендом Toyota модели Probox, Town Ace, Roomy, Pixis.