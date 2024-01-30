Почти половина опрошенных россиян слышали о программе долгосрочных сбережений

Свыше трети респондентов признались, что пока ничего не знают о новом инструменте, говорится в результатах исследования "СберНПФ" и сервиса "Работа.ру"

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Каждый седьмой россиянин знаком с программой долгосрочных сбережений (ПДС), почти половина опрошенных слышали о ней. Такие данные приводятся в исследовании "СберНПФ" и сервиса "Работа.ру" (материалы есть в распоряжении ТАСС).

Отмечается, что с ПДС на конец 2023 года познакомился каждый седьмой россиянин (14% опрошенных). Почти половина (47%) респондентов что-то слышали о программе. Чаще других вариант ответа выбирали представители сферы образования (75%), юриспруденции (62%), строительства (60%), производства (54%) и медицины (46%). Свыше трети (39%) опрошенных признались, что пока ничего не знают о новом инструменте. У 58% россиян сформировалось общее представление о пенсионных накоплениях. Еще 8% признались, что ничего не знают об этом.

По словам старшего вице-президента, руководитела блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Руслана Вестеровского, в лидерах по уровню пенсионной грамотности оказались банковские работники (52%) и юристы (42%).

Исследование проводилось в декабре 2023 года. В опросе приняли участие свыше 3,6 тыс. экономически активных россиян из всех регионов РФ.

ПДС начала действие с 1 января. Она позволит гражданам в простой и удобной форме копить, чтобы получать дополнительный доход в будущем или создать подушку безопасности на случай особых жизненных ситуаций. ПДС предусматривает государственное софинансирование собственных взносов граждан - до 36 тыс. рублей в год в течение трех лет после вступления человека в программу, а также специальный налоговый вычет - до 52 тыс. рублей ежегодно при уплате взносов до 400 тыс. рублей.