В Бурятии компании, участвующие в нацпроекте, заключили контракты почти на $13 млн

По предварительным данным, объем экспорта республики за 2023 год превысил отметку в $1 млрд

УЛАН-УДЭ, 30 января. /ТАСС/. Компании из Республики Бурятия, участвующие в национальном проекте "Международная кооперация и экспорт", заключили в 2023 году экспортные контракты на $13 млн. Об этом сообщил ТАСС председатель комитета внешних связей регионального министерства экономики Игорь Хальбаев.

"В прошлом году услугами Центра поддержки экспорта воспользовались 315 представителей малого и среднего бизнеса, 46 из них заключили экспортные контракты в объеме $12,97 млн", - сообщил Хальбаев.

Контракты заключены с партнерами из Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, КНР, Монголии, Республики Корея и Турции. Договоры - результат в том числе участия предпринимателей в международных бизнес-миссиях в зарубежные страны: в 2023 году компании из Бурятии приняли участие в более чем 30 таких поездках.

Хальбаев отметил, что в республике для развития экспортной деятельности, наращивания объема несырьевого экспорта внедряется Региональный экспортный стандарт 2.0. В прошлом году в регионе внедрено 14 инструментов стандарта из 15 возможных, уровень внедрения составил - 95,9%. "У нас в регионе разработана и реализуется региональная программа "Развитие экспорта в Республики Бурятия", действует совет при главе Республики Бурятия по улучшению инвестклимата, создан клуб экспортеров, а также запущен экспортный портал на сайте инвестиционного портала Республики Бурятия", - добавил он.

В прошлом году 270 организаций и индивидуальных предпринимателей республики вели внешнеэкономическую деятельность с торговыми партнерами из 47 стран мира. По предварительным данным, объем экспорта Бурятии превысил отметку в $1 млрд. В товарной структуре экспорта республики наибольший удельный вес занимают топливно-энергетические товары, машины, оборудование и транспортные средства, древесина и целлюлозно-бумажные изделия, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье. Основными получателями экспортной продукции являются Китай, Япония, Корея, Монголия.

Национальный проект "Международная кооперация и экспорт" направлен на выстраивание новых экономических связей и развитие экспорта товаров российского производства.