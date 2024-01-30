Россия в 2023 году в три раза нарастила экспорт мороженого в Китай

Он составил почти $2 млн

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Экспорт мороженого из России в Китай в 2023 году в стоимостном выражении составил почти $2 млн, это в три раза превышает показатель за 2022 год. Об этом сообщил федеральный центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.

"В 2023 году Китай импортировал из России мороженого почти на $2 млн, что в три раза больше, чем в 2022 году, сообщается в материалах ГТУ КНР", - говорится в сообщении.

По оценке "Агроэкспорта", Китай является одним из перспективных рынков для российского мороженого. "Предполагается, что к 2025 году поставки этого продукта могут увеличиться до 1,9 тыс. тонн и превысят $7 млн", - добавляется в сообщении.

Отмечается, что в Китае самыми популярными видами являются мороженое на молочной основе и фруктовый лед.

Кроме того, как сообщает "Агроэкспорт", в топ ключевых направлений для поставок мороженого также входят Узбекистан, Казахстан, Саудовская Аравия, Молдавия, ОАЭ, Азербайджан, Сербия, Сенегал и Вьетнам.