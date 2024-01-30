По данным ЦБ, средняя прибыль сектора за 2022-2023 годы составила 1,7 трлн рублей, что на 27% ниже, чем за 2021 год

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Российские банки в 2023 году получили рекордные 3,3 трлн рублей чистой прибыли, в декабре заработали 64 млрд рублей, что в четыре раза ниже результата ноября, следует из материалов ЦБ РФ.

"За 2023 год сектор заработал рекордные 3,3 трлн рублей (с корректировкой на дивиденды) за счет восстановления основных доходов, существенного сокращения расходов на резервы и получения значительных доходов от валютной переоценки. Однако этот результат не стоит рассматривать в отрыве от слабых итогов 2022 года, когда сектор заработал около 0,2 трлн рублей. В декабре фактическая чистая прибыль сектора составила 64 млрд рублей, что в четыре раза ниже результата ноября (около 270 млрд рублей)", - сообщил Банк России.

ЦБ отметил, что средняя прибыль сектора за 2022-2023 годы составила 1,7 трлн рублей, что на 27% ниже, чем за 2021 год. При этом совокупный доход за 2023 год был ниже на 0,2 трлн рублей из-за отрицательной переоценки долговых ценных бумаг через капитал, минуя прибыль.

"Количество прибыльных банков в декабре снизилось до 219, что составляет 68% от их общего числа (в ноябре - 252, или 78%). По итогам года количество прибыльных банков составило 292 (90%) с долей в активах сектора 99%, что существенно выше 2022 года", - указывает регулятор.