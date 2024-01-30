Россельхознадзор напомнил о действующем с 2021 года запрете на ввоз кормов из США

Telegram-канал Mash ранее сообщил, что владельцы животных массово жалуются в Роспотребнадзор на американский корм Hill's из-за наличия в нем червей

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Россельхознадзор напомнил о действующем с 2021 года запрете на ввоз кормов и кормовых добавок из США в Россию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Ввоз кормов из США запрещен еще в 2021 году", - рассказали в ведомстве.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что владельцы животных массово жалуются в Роспотребнадзор на американский корм Hill's из-за наличия в нем червей. В настоящее время идет проверка, при этом если случаи с червями повторятся, корм могут запретить к ввозу на территорию России. Издание отмечало, что к контролю качества корма в настоящее подключился Россельхознадзор, чтобы тщательно проверить бренд ООО "Хиллс пет нутришн", правообладатель которого находится в США.

Россельхознадзор с 2 марта 2021 года приостановил отгрузку предназначенных для экспорта в РФ кормов и кормовых добавок из США, ввоз которых был возможен без сопровождения ветеринарными сертификатами, в связи с неоднократным обнаружением в такой продукции незаявленных ГМО-компонентов.