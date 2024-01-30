Эксперт считает, что отказ Saudi Aramco от роста добычи призван оказать давление на рынок

Прогноз на 2024 год остается скорее оптимистичным, выразил мнение партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Заявление саудовской нефтяной компании Saudi Aramco об отказе о наращивании мощностей по добыче нефти с 12 млн баррелей в сутки (б/с) до 13 млн б/с может быть элементом психологического давления на рынок, а также демонстрирует последовательность соблюдения договоренностей в рамках сделки ОПЕК+. Такое мнение высказал ТАСС партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин.

"Я думаю, подобного рода объявления призваны, в первую очередь, оказать психологическое давление на рынок, а также продемонстрировать последовательность соблюдения договоренностей ОПЕК+", - сказал эксперт.

Отвечая на вопрос, могло ли такое решение саудовской компании стать результатом изменения ожиданий королевства по росту спроса на нефть в сторону снижения, Касаткин подчеркнул, что в этом году прогноз скорее оптимистичный. "Плюс, в отличие от России, в Саудовской Аравии гораздо проще нарастить мощности по добыче - такова специфика геологии в регионе", - добавил он.

Управляющий активами "БКС мир инвестиций" Виталий Громадин назвал заявление Saudi Aramco интересным с точки зрения гибкости подхода Саудовской Аравии не только к краткосрочному регулированию уровня добычи, но и среднесрочного варьирования мощностей по добыче. "С учетом хронического недоинвестирования в добычу в развитых странах из-за тренда на зеленую энергетику и текущих высоких геополитических рисков это неожиданный сигнал, который может обосновать более высокие цены на нефть в обозримом будущем. При этом сложно назвать причины такого решения", - отметил эксперт.

Ранее Saudi Aramco сообщила, что компания получила распоряжение от министерства энергетики о сохранении максимальной производственной мощности на уровне 12 млн б/ с, не продолжая увеличение показателя до 13 млн б/с. До этого Saudi Aramco планировала нарастить мощности по добыче нефти до 13 млн б/с к 2027 году.