Мишустин заявил, что рост ВВП в 2023 году после уточнения может составить до 4%

По словам премьер-министра, если соотнести эти показатели с январским обзором Всемирного банка, то рост существенно выше среднего и мирового значения

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Рост валового внутреннего продукта (ВВП) РФ по итогам 2023 года может составить до 4% после уточнения. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по национальным целям развития.

"Результаты по экономическим направлениям дали положительный отклик и в таком показателе, как динамика валового внутреннего продукта страны в целом. По итогам года, по предварительным расчетам министерства экономического развития рост составил 3,5%. По мере получения большего объема данных, среди прочего по сектору услуг, есть также и потенциал для повышения оценки до 4%", - сказал глава кабмина.

По его словам, если соотнести эти показатели с январским обзором Всемирного банка, то рост существенно выше среднего и мирового значения. "Кстати, в Европе, которая регулярно вводит в наш адрес различного рода ограничения, рост оценивается на околонулевом уровне", - обратил внимание Мишустин.

Премьер отметил, что такая динамика ВВП связана с увеличением внутреннего потребительского и инвестиционного спроса, "в том числе благодаря реализации национальных проектов". Глава кабмина привел в пример, что в прошлом году была обеспечена консолидированная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства более чем на 1,5 трлн рублей, порядка 3 млн человек воспользовались специальным налоговым режимом "Налог на профессиональный доход", а объем выданных льготных кредитов на расширение сельскохозяйственного комплекса превысил 800 млрд рублей.

"Экспорт российской сельхозпродукции составил почти 3,9 трлн рублей. Это исторический рекорд отрасли. Причем доля дружественных стран в поставках приблизилась уже где-то к 90%", - добавил премьер. Помимо этого, более 10 тыс. компаний-экспортеров воспользовались цифровой платформой "Одно окно" для получения государственных услуг. Также в 2023 году Российский экспортный центр заключил сделок на сумму свыше 1 трлн 300 млрд рублей, по сравнению с 2022 годом - рост в 70%, отметил Мишустин.