МВФ скорректировал прогноз по ВВП КНР в 2024 году в сторону повышения до 4,6%

По мнению экспертов фонда, "дополнительные реформы" или более значительная "бюджетная поддержка" могут, в частности, "подстегнуть потребительское доверие"

ВАШИНГТОН, 30 января. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) скорректировал свой прогноз по росту ВВП Китая в 2024 году в сторону повышения на 0,4 процентного пункта (п.п.) по сравнению с предыдущими выводами, до 4,6%. Об этом говорится в опубликованном январском обновлении к докладу МВФ о перспективах развития мировой экономики.

"Рост в Китае прогнозируется на уровне 4,6% в 2024 году и на уровне 4,1% в 2025 году. Речь идет о пересмотре в сторону повышения на 0,4 п.п. на 2024 год по сравнению с представленным в октябре докладом о перспективах развития мировой экономики", - отмечается в тексте. В нем уточняется, что новые выводы специалистов фонда отражают, в частности, "более сильный, чем ожидалось, рост [китайской экономики] в 2023 году".

По мнению экспертов МВФ, "дополнительные реформы", относящиеся к сектору недвижимости, или более значительная, чем ожидалось, "бюджетная поддержка" могут "подстегнуть потребительское доверие, усилить спрос в частном секторе [в Китае] и сгенерировать позитивные для [экономического] роста последствия и за пределами страны".

Одновременно фонд предупреждает, что отсутствие "всеобъемлющего политического пакета реструктуризации" для столкнувшегося с проблемами рынка недвижимости может привести к более существенному, чем ожидается, сокращению объема инвестиций в этот сектор на более продолжительный срок, а это повлекло бы за собой "негативные последствия для внутреннего роста и торговых партнеров".