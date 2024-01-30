В порту Владивостока построили новый круглосуточный терминал

Как уточнили в Минтрансе, он будет ежегодно пропускать 12 млн тонн угля

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Строительство нового терминала морского пункта через государственную границу завершилось в порту Владивостока, сообщила пресс-служба Министерства транспорта России.

"В морском порту "Владивосток" в пределах участка ООО "Морской порт "Суходол" завершено строительство нового терминала морского пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации. Пропускная способность нового терминала, оснащенного самым современным оборудованием для проведения контрольных процедур на границе, составляет 12 млн тонн угля в год. Режим работы - круглосуточный", - говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что благодаря работе нового терминала значительно увеличится пропускная способность всего морского пункта пропуска, будет облегчен доступ к портовой инфраструктуре малых и средних угледобывающих предприятий.

Порт Владивостока - один из важнейших в Азиатско-Тихоокеанском направлении. По данным Ассоциации морских торговых портов, его грузооборот в 2023 году составил 33,5 млн тонн, что на 4% больше показателя 2022 года.