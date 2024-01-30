В Заполярье направят более 10,5 млрд рублей на поддержку семей с детьми в 2024 году

Как отметил глава региона Андрей Чибис, в 2023 году рождаемость первенцев среди жителей региона показала положительную динамику, родилось 2,2 тыс. детей

ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ /Мурманская область/, 30 января. /ТАСС/. В Мурманской области направят более 10,5 млрд рублей на социальные программы для семей с детьми в 2024 году. Меры поддержки коснутся более 70 тыс. семей региона, сообщил губернатор Андрей Чибис во время выездного совещания правительства Заполярья в Полярных Зорях.

"В этом году мы направим 10,5 млрд рублей на продолжение всех социальных программ для семей с детьми. На данный момент в Мурманской области действуют 24 меры социальной поддержки в этой сфере, получателями которых являются свыше 70 тыс. семей", - сказал Чибис, пояснив, что в 2024 году продолжатся выплаты на компенсацию оплаты проезда в медицинские учреждения для беременных и родивших, регионального маткапитала при рождении третьего и последующего детей, ежемесячные выплаты для многодетных семей в размере 30% оплаты за коммунальные услуги, подарки новорожденным и другие социальные программы, направленные на поддержку семей с детьми.

Чибис отметил, что в 2023 году впервые за долгий срок рождаемость первенцев среди жителей региона показала положительную динамику. "В 2022 году у нас родилось 2 076 первых детишек, а в 2023 - 2 200 детей. Почему этот факт принципиально важен? Это первое увеличение показателей рождаемости первых детей за долгие годы в Мурманской области. До этого момента численность первых детей была отрицательная, но те механизмы и мероприятия, которые мы реализуем, в том числе при поддержке федерального правительства, плюс такие региональные проекты, как "Зарплата мамы", дают свой результат", - подчеркнул глава Заполярья.

С июля 2018 года в Мурманской области ввели ежемесячные выплаты "Зарплата мамы" в размере 75% от МРОТ для северянок, которые родили первого ребенка до достижения возраста 26 лет, затем возрастной ценз увеличили до 30 лет, а в 2022 году ограничение по возрасту вообще отменили. "С момента внедрения "Зарплаты мамы" получили поддержку 8,5 тыс. наших женщин. В 2022 году мы сняли ограничение по возрасту, и теперь эта мера распространяется на всех родивших первого ребенка до достижения им 1,5 лет. В связи с этим численность получателей за три года увеличилась, число мамочек, которые получают эту меры поддержки выросло в пять раз", - добавил Чибис, отметив, что в регионе растет и количество многодетных семей.

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