Экспорт продукции АПК из Кабардино-Балкарии вырос в два раза за 2023 год

Показатель составил $24,3 млн

НАЛЬЧИК, 30 января. /ТАСС/. Экспорт продукции АПК из Кабардино-Балкарии вырос за 2023 год в два раза, сообщила ТАСС пресс-секретарь регионального Минсельхоза Светлана Самченко.

"По предварительным данным Федеральной таможенной службы России, за 2023 год объем экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья КБР (в сопоставимых ценах) составил $24,3 млн, что почти в два раза превышает показатель по итогам 2022 года. Стоит отметить, что с каждым годом увеличивается ассортимент и география поставок продукции", - сообщила Самченко.

Помимо этого, перевыполнен целевой показатель по объему экспорта продукции АПК, установленный для КБР в рамках реализации регионального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса" нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" на 2023 год, который планировался в размере $13,4 млн.

"Из Кабардино-Балкарии в другие страны мира в основном направляются зерновые, различная пищевая продукция, в числе которой кондитерские изделия, сырная продукция, алкогольные и безалкогольные напитки, крахмал кукурузный, комбикорма, колбасы и аналогичные продукты из мяса и субпродуктов, овощные консервы, минеральная вода", - добавила она.