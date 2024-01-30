Россия и ЮАР подписали меморандум о сотрудничестве в области стандартизации

В повестку встречи руководителя Росстандарта Антона Шалаева и и.о. генерального директора SABS Лунгело Нтобонгвана вошло также рассмотрение вопросов сотрудничества двух стран в формате БРИКС

ПРЕТОРИЯ, 30 января. /ТАСС/. Россия и ЮАР расширяют сотрудничество в области стандартизации. Об этом сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

"Меморандум о сотрудничестве в области стандартизации между Росстандартом и Южноафриканским бюро стандартов (SABS) подписали руководитель Росстандарта Антон Шалаев и исполняющий обязанности генерального директора SABS Лунгело Нтобонгвана в рамках рабочего визита делегации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в Южно-Африканскую Республику, - говорится в сообщении. - Целью документа является установление механизма сотрудничества в области стандартизации, технической документации и других сферах, представляющих взаимный интерес для двух стран".

В повестку встречи вошло также рассмотрение вопросов сотрудничества двух стран в формате БРИКС.