В Коми создали первые глэмпинги для туристов

До конца 2024 года в регионе планируют создать еще 10 модулей для приема гостей

СЫКТЫВКАР, 30 января. /ТАСС/. В Коми планируют увеличить количество мест для размещения туристов и улучшить транспортную доступность региона для путешественников. Первые в регионе глэмпинги заработали в конце 2023 года, сообщил зампред правительства региона - министр экономического развития, промышленности и транспорта Коми Евгений Пономаренко.

"Гостиниц и отелей хватает только в Сыктывкаре и Ухте, в других районах гостиницы среднего и высокого уровня отсутствуют, а действующие требуют ремонта и переформатирования. Отсутствовали глэмпинги, которые являются на данный момент одним из востребованных и популярных мест размещения в России. На конец 2023 года в Коми создано несколько таких комплексов, успешно функционируют глэмпинги в Сыктывдинском районе, "Маяк" - в Корткеросском, "Башня" - в Ижемском районе", - сообщил Пономаренко, представляя депутатам регионального парламента концепцию развития туризма республики, рассчитанную до 2028 года.

По его словам, в 2023 году министерство впервые оказало поддержку бизнесу на создание туристской инфраструктуры, выделив почти 28 млн рублей. Субсидии предоставили двум компаниям на создание 10 модульных средств размещения в Сыктывкаре и соседнем Сыктывдинском районе. Проекты планируют реализовать до конца 2024 года.

О ситуации в отрасли

В Коми действует 10 туроператоров, 108 турагентств, 112 коллективных мест размещения гостей, их загрузка в среднем составляет 39%, как и в целом по стране. В основном в Коми едут любители активного отдыха, музейщики, охотники и рыболовы. Несмотря на среднюю загрузку, мест размещения не хватает. Как отметил зампред правительства Коми, две гостиницы в популярном у туристов селе Усть-Цильма в высокий сезон и в период праздников забронированы на месяцы вперед. Не справятся с возросшим турпотоком гостиницы и в других муниципалитетах, за исключением Сыктывкара и Ухты. Также планируется улучшить транспортную доступность территории. Например, в Воркуту можно попасть зимой только по железной дороге. В рамках утвержденной концепции планируется создавать новую туристскую инфраструктуру и комплексные турпродукты на приоритетных для туристов территориях региона.

Депутаты Госсовета Коми рекомендовали развивать турбизнес более динамично. Как отметил спикер парламента региона Сергей Усачев, Коми имеет "сумасшедший туристический потенциал, который пока не раскрыт". Как констатировали парламентарии и председатель Контрольно-счетной палаты Коми Игорь Гурьев, Финно-угорский этнопарк в живописном селе Ыб в 60 км от Сыктывкара простаивает из-за не совсем удобного расположения.

Как ответил Пономаренко, Минэкономразвития Коми, которое отвечает за туризм с июня 2023 года, формирует дорожную карту по посещаемости этнопарка. Эксперты выясняют, какие услуги там востребованы. Планируется улучшить транспортную доступность этнопарка и как минимум организовать заезд туда рейсового автобуса №514, который связывает Ыб с Сыктывкаром.