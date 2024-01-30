"Делимобиль" планирует начать выплачивать дивиденды с 2024 года

Их объем составит не менее 50% от прибыли, сообщила CFO компании Наталья Борисова

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. "Делимобиль" рассчитывает с 2024 года начать выплату дивидендов в размере не менее 50% от прибыли. Об этом сообщила CFO компании Наталья Борисова.

"Наша дивидендная политика формируется следующим образом: во-первых, мы собираемся распределять дивиденды уже с 2024 года, и при соотношении чистого долга к EBITDA меньше 3 мы будем распределять не менее 50% прибыли", - сказала она на вебинаре SberCIB.

При этом Борисова отметила, что при соотношении чистого долга к EBITDA на уровне 3 или чуть выше дивиденды будут распределяться на основании решении совета директоров. Соответствующую дивидендную политику компания утвердила в январе 2024 года.

Ранее "Делимобиль" объявил о планах провести IPO на Мосбирже, диапазон размещения составит 245-265 рублей, а базовый объем IPO не превысит 3 млрд рублей. Ожидаемая дата начала торгов на Мосбирже - 7 февраля 2024 года.