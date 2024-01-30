Ozon продлит сроки выдачи заказов из-за сбоя в Рунете

Компания фиксирует, что многие пользователи и партнеры не могут зайти на сайт и в приложения онлайн-ретейлера, а в пунктах выдачи есть сложности с выдачей заказов

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Онлайн-ретейлер Ozon продлит сроки выдачи заказов, которые нужно было забрать 30 января, на фоне произошедшего сбоя в доменной зоне .RU, говорится в сообщении компании.

"Сроки выдачи заказов, которые надо было забрать сегодня, продлим на два дня, чтобы все успели их забрать. С партнерами на связи, поможем им решить все возникающие вопросы", - сообщает Ozon.

Компания фиксирует, что многие пользователи и партнеры не могут зайти на сайт и в приложения онлайн-ретейлера, а в пунктах выдачи сейчас есть сложности с выдачей заказов. "Уже проверили все системы - на нашей стороне сбоев нет, что-то сломалось в доменной зоне RU. Ждем вместе с вами, когда неполадки устранят", - добавили в компании.

Ранее в Минцифры сообщили, что в ближайшие сроки доступ к сайтам в российской доменной зоне будет восстановлен. Проблема, как отмечали ранее в координационном центре доменов .RU/.РФ, связана с глобальной инфраструктурой DNSSEC. Это расширение протокола DNS, стабильная работа которого гарантирует целостность данных.