Сенатор: маркировка ветеринарных препаратов в РФ позволит следить за вакцинацией скота

По словам первого зампреда комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергея Митина, внедрение цифровой маркировки станет значимым этапом в развитии отрасли

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/ Маркировка ветеринарных препаратов может стать важной частью системы контроля, она позволит следить за вакцинацией скота, наличием и необходимостью перераспределения лекарств, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин в ходе заседания комитета "Деловой России".

"Представляется, что цифровая маркировка может стать важным элементом системы контроля своевременности исполнения всех медицинских назначений, вакцинации животных. Позволит следить за тем, как прививается скот, когда нужно проводить повторные прививки, планировать производство и поставки, следить, как оперативно были использованы вакцины, в каком объеме, полностью ли обеспечено все поголовье, есть ли необходимость перераспределения лекарств", - отметил Митин.

По его словам, внедрение цифровой маркировки станет значимым этапом в развитии отрасли, при этом на этапе внедрения маркировки важно поддержать отечественный бизнес, прежде всего льготными финансовыми программами. В целях снижения затрат производителей ветпрепаратов должны быть разработаны меры поддержки в виде компенсации 50% стоимости оборудования для маркировки товаров средствами идентификации для малого и среднего предпринимательства, а также в виде беспроцентной рассрочки на 3 года для оснащения техническим решением.

С 25 декабря 2023 года по 31 августа 2024 года в РФ проходит эксперимент по маркировке кормов для животных, ветеринарных препаратов и растительного масла.