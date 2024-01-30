Россельхознадзор закрывает последнюю площадку компании Hill’s

Решение приняли из-за поставок некачественной продукции

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Россельхознадзор с 6 февраля приостанавливает ввоз кормов с итальянского предприятия компании Hill’s из-за поставок некачественной продукции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Россельхознадзор с 6 февраля приостанавливает ввоз кормов с итальянского предприятия компании Hill’s. Данное решение принято в связи с поставками некачественной продукции", - говорится в сообщении.

Сообщается, что по результатам проведенной в ноябре 2023 года инспекции предприятий кормового сектора Италии были выявлены нарушения как в работе компетентного ведомства Италии, так и в работе производителей кормовой продукции. "Инспекция показала отсутствие лабораторного контроля за компонентным составом кормов, заявленным на маркировке, недостаточную температурную обработку сырья в процессе производства кормов, а также отсутствие сведений и документов о происхождении сырья, используемого при производстве кормов для кошек и собак", - сообщает ведомство.

Россельхознадзор также отмечает, что с 7 августа 2023 года были приостановлены поставки с нидерландского завода. В продукции предприятия из Нидерландов были зафиксированы неоднократные случаи несоответствия заявленному составу в кормах для домашних животных, выявленные в том числе в 2021 году.

Кроме того, как сообщает Россельхознадзор, с 21 июня 2021 года были введены временные ограничения на поставки всех кормов и кормовых добавок из Чехии в связи с неудовлетворительными результатами выездной инспекции, в рамках которой было установлено, что отсутствует прослеживаемость сырья, которое используется для производства кормов для животных, а также из-за несоответствия термической обработки производимой продукции требованиям России и Евразийского экономического союза, что, по оценке ведомства, несет риски заноса инфекционных заболеваний животных на территорию России.

"Вместе с тем поставки с предприятия в США были приостановлены еще в 2021 году в связи с неоднократными выявлениями в кормовой продукции незарегистрированных генно-модифицированных компонентов". - добавили в ведомстве.

О ситуации с кормами

Ранее в Telegram-канале Mash сообщалось, что владельцы питомцев массово жалуются в Роспотребнадзор на американский корм для животных Hill's из-за наличия в нем червей. Издание отмечало, что к контролю качества корма в настоящее подключился Россельхознадзор, чтобы тщательно проверить бренд ООО "Хиллс пет нутришн", правообладатель которого находится в США.

Россельхознадзор с 2 марта 2021 года приостановил отгрузку предназначенных для экспорта в РФ кормов и кормовых добавок из США, ввоз которых был возможен без сопровождения ветеринарными сертификатами, в связи с неоднократным обнаружением в такой продукции незаявленных ГМО-компонентов.