Дума во II чтении рассмотрит законопроект о праве регионов запрещать "наливайки"

В обсуждении инициативы примут участие представители законодательных собраний субъектов России

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду рассмотрит во втором чтении законопроект, предусматривающий право региональных властей запрещать на своей территории розничную продажу пива и других слабоалкогольных напитков в так называемых наливайках. Документ инициирован группой депутатов и сенаторов, среди которых глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин и первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков.

Как сообщили ранее в пресс-службе Госдумы, в рассмотрении инициативы во втором чтении примут участие представители законодательных собраний субъектов РФ. Регионы будут участвовать в рассмотрении законопроекта по видеоконференцсвязи.

Сейчас розничная продажа алкоголя и розничная продажа алкоголя при оказании услуг общественного питания являются разными видами деятельности, для которых требуются отдельные лицензии, однако для пива и слабоалкогольной продукции такие правила не работают. Как отмечал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, депутатам поступают многочисленные обращения от граждан - жителей многоквартирных домов, которые опасаются за своих детей, страдают от шума и беспорядка, устраиваемых посетителями таких заведений. "Днем это магазины, а ночью - псевдокафе, которые торгуют алкоголем, обходя нормы закона", - указывал Володин.

Кроме того, субъекты РФ получат право ограничения времени розничной продажи алкогольной продукции в наливайках. Законами субъектов РФ могут быть введены требования о возможности розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания только в ресторанах, барах, кафе и буфетах.

Поправки ко второму чтению

Согласно одобренным ко второму чтению профильным комитетом поправкам, действие норм законопроекта, касающихся права регионов ограничивать время работы наливаек, не будет касаться ресторанов.

"Субъекты Российской Федерации вправе устанавливать ограничение времени розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях, по основаниям, на условиях (включая места расположения общественного питания) и в порядке, которые установлены законами субъектов Российской Федерации", - говорится в тексте поправки.

Также среди поправок, представленных ко второму чтению законопроекта, предлагаются нормы по продлению переходного периода в сфере регулирования розничной продажи алкоголя и розничной продажи алкоголя при оказании услуг общественного питания для Донбасса и Новороссии: юрлица и ИП из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей не будут привлекаться к ответственности за нарушения установленного порядка учета объема производства, оборота и (или) использования этилового спирта и алкогольной продукции, а также за отсутствие фиксации этого объема в ЕГАИС, до 1 января 2025 года.