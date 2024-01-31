"Росгеология" назвала примерные сроки полного импортозамещения основных технологий для ГРР

Генеральный директор холдинга Сергей Горьков считает, что это произойдет к 2027-2028 годам

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. "Росгеология" рассчитывает, что импортозамещение основных критических технологий для геологоразведочных работ (ГРР) завершится к 2027-2028 годам. Об этом сообщил в интервью ТАСС в рамках Международной выставки-форума "Россия" генеральный директор холдинга Сергей Горьков.

27 января в рамках Дня энергетики на ВДНХ "Росгеология" и несколько ожидает полного импортозамещения основных технологий для ГРР к 2027-2028 гг.компаний подписали дорожную карту по созданию отечественного оборудования для геологоразведки в рамках соглашения с правительством РФ о намерениях по развитию направления "Оборудование для геологоразведки".

Горьков рассказал, что в рамках этого соглашения "Росгеология" будет реализовывать импортозамещение по 14 из 27 технологий. По его словам, три технологии уже запущены в серийное производство, еще пять будут проходить испытания в этом году, а к концу года могут выйти на серийное производство. "И нам остается еще, грубо говоря, "добить" пять технологий, которые просто требуют большей разработки. Мы видим горизонт исполнения где-то в 2027 - максимум в 2028 году", - сообщил генеральный директор холдинга.

Холдинг оценивает инвестиции в импортозамещение оборудования по всем 27 технологиям в 10 млрд рублей. "Можно говорить, что дорожная карта предполагает, что в 2027-2028 годах все основные критические технологии будут не только импортозамещены, но и в значительной степени даже будут опережать международные стандарты. Это, конечно, большая перспектива для внутреннего рынка", - добавил Горьков.

Глава "Росгеологии" также отметил, что холдинг к 2026 году может сделать IT-продукт, который на 100% заместит иностранное программное обеспечение для геологоразведки твердых полезных ископаемых. Разработка программного обеспечения для нефтяной отрасли займет немного больше времени. "Если говорить про нефтянку, то чуть подольше, но тоже фактически продукты готовы. Они в хорошей степени зрелости. В том числе проходят испытания на базе нашей компании - мы их дорабатываем, чтобы они были более интересные, более перспективные", - подчеркнул Горьков.

О выставке "Россия"

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.