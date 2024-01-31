Омская область увеличила в 2023 году экспорт в страны Африки на 60%

Регион экспортирует пропан, а также пшеницу, масличные семена и овощи

ОМСК, 31 января. /ТАСС/. Экспорт омской химической продукции и продовольствия в страны Африки вырос по итогам 2023 года более чем на 60%, сообщил ТАСС губернатор Виталий Хоценко. Среди новых направлений - Марокко, Гвинея и Кения.

"Внешнеторговый оборот Омской области со странами Африки в 2023 году увеличился более чем на 17% по отношению к соответствующему периоду 2022 года, в том числе объем экспорта - более чем на 60%. Сейчас наш регион экспортирует в страны Африки продукцию химической промышленности - пропан, продовольственные товары - пшеница; масличные семена; овощи", - сказал Хоценко.

Абсолютные цифры объема экспорта и ВЭД не разглашаются.

Глава региона пояснил, что самыми активными партнерами Омской области являются Египет, Тунис и Ливия. "Благодаря усилиям омских предприятий в 2023 году удалось выйти на новые рынки, среди которых - Марокко, Гвинея и Кения", - добавил он. По словам Хоценко, сотрудничество Омской области со странами Африки активно развивается в последние годы: "Мы видим перспективные направления. Это расширение поставок на рынок Африки продовольственных товаров и сырья, продукции химической промышленности и машиностроения; сотрудничество в сфере образования, культуры".

Как уточнили ТАСС в Министерстве экономики Омской области, рост заинтересованности омских производителей в сотрудничестве с Африкой обусловлен востребованностью местных товаров на африканском рынке, достаточно высоким уровнем цен на продукцию АПК на мировом рынке и настройкой логистических маршрутов. Немаловажную роль играет и обширный перечень мер финансовой поддержки экспортеров на федеральном уровне.

Ранее в омском Минпроме ТАСС сказали, что омские предприятия, в частности в области химии и нефтехимии, смогли найти новые логистические цепочки и переориентироваться с западного рынка на другие направления. Благодаря этому их прибыль достигла по итогам 2023 года 65 млрд рублей, что в полтора раза больше уровня 2022 года.