Производство золота Polymetal в 2023 году составило 1,714 млн унций золотого эквивалента

Выручка по итогам 2023 года выросла на 8%, добавили в компании

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Polymetal за 2023 год немного снизил производство, до 1,714 млн унций в золотом эквиваленте против 1,717 млн унций годом ранее. Об этом говорится в сообщении компании.

По итогам IV квартала 2023 года производство в золотом эквиваленте снизилось на 15%, до 441 тыс. унций, на фоне высокой базы в IV квартале 2022 года, когда были реализованы накопленные запасы готовой продукции на Дукате и Нежданинском.

Выручка по итогам 2023 года выросла на 8%, до $3 млрд, благодаря росту цен на золото и серебро. Выручка в IV квартале 2023 года снизилась на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $0,9 млрд.